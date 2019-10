Helfer in Lebensgefahr – Unfallverursacher bediente Radio

«Der Angefahrene schwebt in Lebensgefahr und ist schwer verletzt», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen, gegenüber FM1Today. Der Unfall hatte sich am Donnerstagabend auf der Autobahn A13 bei der Ausfahrt Haag in Fahrtrichtung St.Margrethen ereignet. Ein 41-Jähriger und sein 43-jähriger Freund waren auf dem Pannenstreifen gerade dabei zwischen ihren Autos einen Abschlepphaken anzubringen. Dabei fuhr ein drittes Auto in sie hinein.

Das Radio während der Fahrt bedient

Dem 43-Jährigen gelang es, sich rechtzeitig in Sicherheit zu bringen. Sein Pannenhelfer wurde zwischen Auto und Leitplanke eingeklemmt. Der 49-Jährige, der mit seinem Auto in die beiden Männer fuhr, sagte gegenüber der Kantonspolizei St.Gallen, dass er das Radio bedient habe und deshalb von der Spur abgekommen sei. Der Führerausweis wurde ihm entzogen.

Fünf Tote bei Pannenstreifenunfällen

Laut Krüsi seien dieses Jahr im Kanton St.Gallen schon fünf Menschen gestorben, weil sie auf dem Pannenstreifen angefahren worden waren. «Es ist wichtig, dass man sich bei einer Panne niemals auf dem Pannenstreifen aufhält, sondern hinter der Leitplanke», sagt der Mediensprecher der Kantonspolizei.

(red.)