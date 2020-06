Ein Superpuma mass am Mittwochnachmittag die Radioaktivität in der Stadt St.Gallen. Im Video siehst du, wie der Helikopter in rund 90 Metern Höhe über die Gallusstadt flog.

In der Stadt St.Gallen wurde es am Mittwochnachmittag laut: Um die Radioaktivität in der Luft zu messen, flog ein Superpuma rund 90 Meter über Boden parallele Bahnen. Jeweils im Sommer werden solche Messflüge durchgeführt. Vor St.Gallen war der Superpuma in der Region Zürich unterwegs, morgen Donnerstag rund um den Waffenplatz Thun und den Thunersee. Laut Bund wurde die normale Radioaktivität gemessen. Bei «Ereignissen mit Verdacht auf erhöhte Radioaktivität» können Abweichungen zum Normalzustand so leichter festgestellt werden. (red.)