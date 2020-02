Wegen der Sturmtiefs Ottilia und Petra mussten mehrere Bergbahnen im FM1-Land den Betrieb am Montag vorübergehend einstellen. In Vorarlberg gab es einen Erdrutsch, Gärten wurden dadurch überschwemmt. Der Höhepunkt des Sturms wird in der Nacht auf Dienstag erwartet.

Welche Auswirkungen das Wetter am Montag hatte: In den Kantonen St.Gallen und Thurgau musste die Feuerwehr zu einzelnen Einsätzen ausrücken. In Oberbüren beispielsweise musste eine umgeknickte Fahnenstange abgesägt werden. Im Kanton Graubünden sind mehrere Strassen aufgrund der Lawinengefahr gesperrt.

In einzelnen höheren Lagen in den Kantonen St.Gallen, Graubünden, Glarus und dem Fürstentum Liechtenstein herrscht die zweithöchste Lawinengefahrenstufe. Gemäss FM1-Wetterexperte Roger Perret könnte die Lawinengefahr am Mittwoch auf die höchste Stufe angehoben werden. Grund dafür sind starke Verwehungen.

Im Süden, unter anderem in St.Moritz, herrscht ein Feuerverbot. Wegen der Gefahr von Waldbränden darf im Freien kein Feuer gemacht werden.

Mehrere Bergbahnen, unter anderem im Toggenburg, Pizol und Samnaun, mussten den Betrieb am Montag vorübergehend einstellen.

Im Tessin wurden am Montag Temperaturen von über 24 Grad gemessen.

In Vorarlberg gab es wegen des anhaltenden Regens einen Erdrutsch. Dadurch wurden mehrere Gärten überschwemmt.

In Alt St.Johann sorgte das Schmelzwasser dafür, dass Bäche über das Ufer traten. Was noch kommt: Gemäss FM1-Wetterexperte Roger Perret erreicht das Randtief des Sturmtiefs Petra in der Nacht auf Dienstag seinen Höhepunkt.

Orkanböen von bis zu 190 km/h werden beispielsweise auf dem Säntis erwartet.

Der Sturm ist gemäss Wetterexperten vergleichbar mit Burglind, die vor zwei Jahren grosse Schäden anrichtete.

Mit dem Sturm kommt eine Kaltfront, die reichlich Schnee bringt. In den Bergen gibt es bis zu 60 Zentimeter Neuschnee. Im Flachland rund 15 Zentimeter.

Am Mittwoch kann es den ganzen Tag schneien und stürmen.