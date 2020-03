Es ist wohl jetzt schon eines der Unworte des Jahres: Hamsterkäufe. Die aus dem Coronavirus resultierten Weisungen des Bundes haben für ein Beben in der Bevölkerung gesorgt. Die Regale in zahlreichen Lebensmittelgeschäften sind leer gefegt. Da stellt sich die Frage, inwiefern auch die regionalen Bauern und Hofläden von der Situation betroffen sind.

Bauern werden kreativ – Online-Shopping möglich

«Es hat Veränderungen gegeben», sagt Andreas Widmer, Geschäftsführer des St.Galler Bauernverbandes. Auch auf den Höfen und Hofläden seien Hamsterkäufe vor allem bei pflanzlichen Produkten und Eiern zu spüren. Ein grosser und wichtiger Abnehmer der Produkte fällt in nächster Zeit jedoch weg: «Die Bauern können keine Gastrobetriebe mehr beliefern. Die Absatzkanäle sind somit unterbrochen und dies kann zu Rückstaus führen.»

Um nicht auf ihren Produkten sitzen zu bleiben, werden die Bauern kreativ. Teilweise könne man schon bei gewissen Bauernhöfen Online-Bestellungen aufgeben, oder Einkaufskörbe würden verteilt, sagt Widmer.

Grossverteiler bestellen mehr Fleisch

Für reine Fleischproduzenten, wie beispielsweise Schweinezüchter, welche den Grossteil ihrer Ware an Gastrobetriebe liefern, stellt die neue Situation eine Herausforderung dar. Dort stockt der Absatz. Die Tiere bleiben länger im Stall, es wird weniger geschlachtet. Doch was die Restaurants derzeit nicht brauchen können, übernimmt teilweise der Lebensmittelhandel. So habe beispielsweise die Migros deutlich mehr Schweinefleisch geordert, sodass sogar am Samstag geschlachtet werden musste, sagt Widmer und schaut der aktuellen Entwicklung positiv entgegen: «Der Markt wird sich einpendeln. Mit der aktuellen Lage wird die Bedeutung von Schweizer Produkten zunehmen.»