Holzbausiedlung mit Wohnungen und Restaurant – grünes Licht für Areal Stadtsäge

188 Wohnungen für Studierende, Einzelpersonen und Familien sowie ein Restaurant und ein Laden mit Produkten des täglichen Bedarfs fürs Quartier – das alles soll in neun Holzgebäuden an der Steingrüeblistrasse in St.Gallen entstehen.

Die Überbauung hat ein Investitionsvolumen von 50 Millionen Franken. Planung und Realisierung folgen den Anforderungen und Kriterien des SNBS – «Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz». Die Bauarbeiten starten im Oktober, Bezug ist auf Herbst 2025 geplant.