HSG führt Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen ein

«Das Corona-Virus wird unsere Zusammenarbeit und unser Zusammenleben auch im Herbstsemester 2020 mitbestimmen, doch gemeinsam wollen wir diese aussergewöhnliche Situation meistern und umsichtig mit den damit verbundenen Risiken umgehen», schreibt die HSG und dankt für das Verständnis für «gewisse Einschränkungen wie die vorläufige Maksentragepflicht auf den sogenannten ‹Verkehrsflächen› des Campus».

Diese Pflicht gilt für das Herbstsemester 2020 vom 31. August bis am 24. Oktober für alle, wenn sie sich von einem Ort an den anderen begeben. «Sobald sie an ihrem Bestimmungsort, beispielsweise dem Lern- oder Arbeitsplatz, angekommen sind, kann die Maske abgenommen werden. Die Maskenpflicht gilt auch für kurze Wege wie zum Beispiel den Weg zur Toilette», schreibt die HSG.

Am Donnerstag, 20. August wurde bekannt, dass ein Teilnehmer eines HSG-Weiterbildungskurses positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Daraufhin mussten sich 45 Personen in Selbstisolation begeben.

(red.)