Hüftgelenke oder Kaiserschnitte: Das Kantonsspital St.Gallen ist teuer

Die Preisunterschiede bei Operationen in Spitälern sind zum Teil riesig. So verlangt das Kantonsspital St.Gallen für eine Hüftoperation eines halbprivat versicherten Patienten 12'646 Franken, in den Spitälern Chur und Appenzell kostet der gleiche Eingriff nur rund die Hälfte. Dies haben Recherchen der Fachzeitschrift «Medinside» ergeben.

Beim Kaiserschnitt gibt es ähnlich grosse Preisunterschiede (über 6000 Franken für Halbprivate in St.Gallen, rund die Hälfte in Chur). Die Rede ist hier aber nur vom Tarif der Zusatzversicherung laut Versicherungsgesetz VVG. Dieser wird vom Spital einzeln mit den Krankenversicherern ausgehandelt. Dazu kommen noch die Grundkosten der Operation, die die obligatorische Krankenpflegeversicherung übernehmen muss.

Kantonsspital St.Gallen nimmt keine Stellung

Doch wie lässt sich ein solch riesiger Preisunterschied für halbprivat und privat Versicherte erklären? Auf Anfrage von «Medinside» teilt das Kantonsspital St.Gallen lediglich mit: «VVG-Verträge werden mit jedem Versicherer einzeln und individuell verhandelt. Zu einzelnen Preisen nehmen wir nicht Stellung, da wir dazu die Vertragsgrundlagen anderer kennen müssten.»

Medinside hat nun aber die Preise verschiedener Kantonsspitäler recherchiert und aufgelistet: