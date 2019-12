Zwei Polizisten fingen den braun-weissen Nager ein und brachten ihn anschliessend auf den Polizeiposten. «Beamte sind sich an den Umgang mit Tieren gewöhnt, sie wissen, wie man bei solchen Situationen vorgehen muss», sagt Gian Andrea Rezzoli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Auf dem Posten wurde noch ein Erinnerungsfoto geknipst, bevor das Tier an Tierschutzbeauftragte in Gossau übergeben wurde. «Das Meerschweinchen ist in guten Händen.» Die Polizei hofft, dass die Besitzer bald gefunden werden können.

(red.)