Hunderte Fans empfangen Riccarda Dietsche nach Olympia-Teilnahme

Den sensationellen vierten Rang sowie einen Schweizer Rekord erreichte Riccarda Dietsche mit ihrem Team beim Staffellauf in Tokio. In Altstätten wurde mit der Sportlerin mitgefiebert, zumal Dietsche die erste Rheintaler Leichtathletin ist, die an den Olympischen Spielen teilnahm.

Nur knapp am Podest vorbei

Schon vor der Abreise Dietsches war der Stolz beim Stammverein KTV Altstätten gross. «Wir vom KTV Altstätten sind sehr stolz auf sie und freuen uns, wenn sie wieder zurückkommt – vielleicht mit einer Medaille», sagte Fabian Sonderegger, Präsident des Turnvereins. Für die Medaille hat es dann nicht ganz gereicht, ein Olympia-Diplom lag jedoch drin.

Die Stadt Altstätten hatte einen Empfang für die Olympia-Rückkehrerin veranstaltet. Die 25-Jährige wurde von hunderten Fans, den Turnvereinen und der Stadtmusik begrüsst.

FM1-Redaktorin erinnert sich an Training mit Riccarda Dietsche

Unsere FM1-Radio-Redaktorin Noémie Bont hat früher mit Riccarda Dietsche im Turnverein Altstätten trainiert. So hat sie die Olympia-Final-Qualifikation erlebt und das sagt sie über ihre frühere Kollegin: