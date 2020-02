Sie erhofft sich nicht zu viel, sagt aber, wenn sich was ergeben würde, wäre ihre Freude gross: «Ich bin einfach gerne vor der Kamera oder auf der Bühne, das ist meine Leidenschaft.»

«Ich habe mich ganz spontan entschieden, dass ich mich dazu anmelde, geplant war das nicht. Ich weiss noch nicht mal, was ich machen werde. Bei einem so öffentlichen Casting bin sogar ich ein wenig nervös», sagt Simic.

Für viele ist es das erste Casting. Es sind aber auch bekannte Gesichter in der Shopping Arena zu sehen, unter anderem Eli Simic, die ehemalige Bachelorette.

Für verschiedene RTL-Produktionen wurden am Samstag Talente aus der Ostschweiz gesucht, unter anderem für Serien wie «GZSZ», «Unter Uns» oder «Alles was zählt». Auch nach Talenten für Shows wie «Deutschland sucht den Superstar» oder «Das Supertalent» wurde gesucht.

«Das war Karaoke, so kannst du nicht Tausende von Zuschauern überzeugen. Wir suchen Talente.» Es sind teilweise harte Worte, die am Casting der UFA Talentbase fallen. Die Teilnehmenden stellen sich hin und versuchen, ihr Bestes zu geben - sei es mit schauspielern, singen oder tanzen.

Eli Simic nahm auch am Casting teil

«Ich bin kein aktiver Schauspieler, habe aber auch schon bei Theaterstücken mitgespielt. In einer Serie zu spielen, fände ich toll», sagt Ferah.

Andere sind augenscheinlich viel nervöser, gehen hin und her oder üben still vor sich hin, konzentrieren sich darauf, was sie nachher zeigen wollen. Ferah aus Kreuzlingen will es mit schauspielern probieren.

Sogar sie trifft bekannte Gesichter am Casting: So sind einige der Männer, die ihre Bachelor-Kandidaten waren, auch vor Ort und versuchen ihr Glück. Es scheint ein Magnet zu sein, denn auch Ana Nyffenegger, die 2018 beim Bachelor mitwirkte, ist hier.

Ferah aus Kreuzlingen fände es toll, in einer Serie mitzuwirken.

Livio Brändle aus Wil ist am Casting, weil seine Mutter ihn dazu überredet hat. Es ist nicht sein erstes und er stand auch schon vor der Kamera.

«Ich spiele in einem Mittelalterfilm mit, der in Sargans Premiere haben wird und konnte auch schon in einem Werbefilm der SBB mitwirken», sagt Brändle. Er sagt, es habe nicht immer geklappt und das enttäusche dann schon. «Aber damit muss man immer rechnen.»

«Einzigartig, dass das hier stattfindet»

Am Rand stehen viele Neugierige und schauen zu, wie die Ostschweizer versuchen, die UFA Talentbase zu überzeugen. Fabienne Diez, Marketingleiterin der Shopping Arena ist zufrieden mit dem Event.

«Es ist einzigartig, dass ein solches Casting in der Ostschweiz stattfindet und wir haben damit gerechnet, das so viele sich anmelden würden», sagt Diez. 200 Personen haben sich während fünf Stunden registriert und am Casting teilgenommen. Um 16.30 Uhr gab es dann einen Teilnahmestopp. Personen, die sich nicht mehr live vor Ort registrieren konnten, können das nun auf der Website von UFA nachholen.

Laut Diez waren heute einige sehr gute Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei. «Da hat es, so glaube ich, einige darunter, die für die Formate in Frage kommen könnten», sagt Diez.

Für alle Teilnehmenden heisst es nun: Geduld haben. Sie sind bei der UFA erfasst und wenn eine Rolle oder ein Format in Frage kommt, wird sich die Talentbase bei ihnen melden.