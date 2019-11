Deals, Top-Angebote und Rabatte, das alles verspricht der Black Friday. Die Geschäfte hoffen auf einen riesigen Umsatz und Profit, doch was halten die Kunden davon? FM1Today hat sich in der St.Galler Innenstadt umgehört.

Die Leute stürmen in die Geschäfte und schubsen andere Kunden weg, nur um ein besonders günstiges Schnäppchen zu ergattern. Diese Bilder kennt man aus den USA nur zu gut. Seit ein paar Jahren setzt sich der Black Friday, der sich zur eigentlichen Sonderangebotswoche entwickelt hat, immer mehr auch bei uns durch. In den letzten Jahren schwappte der Black Friday in die Schweiz über und immer mehr Schweizerinnen und Schweizer profitieren von den Angeboten. Erst seit 2015 macht Manor als erster grosser Detailhändler bei diesem Shoppingevent mit. Ein Jahr später folgten zahlreiche andere Geschäfte und starteten ebenfalls mit Aktionsrabatten. Zuvor gab es kleine Onlineshops in der Schweiz, die Black-Friday-Angebote hatten. Der Umsatz steigt im Dezember Letztes Jahr erwarteten Experten einen Umsatz von 440 Millionen Franken. Auch wenn die Geschäfte einen höheren Umsatz ausweisen konnten, warnten Branchenexperten vor den langfristigen wirtschaftlichen Folgen. Die Vorweihnachtszeit sei ohnehin die umsatzstärkste Zeit des Jahres.

Die Geschichte des Black Friday Der Name Black Friday wurde von den Polizeibeamten in Philadelphia geprägt. Sie waren die ersten, die Black Friday mit der Zeit nach Thanksgiving in den 1950er-Jahren verbanden. Am Tag nach dem Erntedankfest kamen viele Touristen und Einkäufer in die Stadt, um das Fussballspiel zwischen Armee und Marine zu verfolgen. Die sorgten dann für Chaos, Staus und Ladendiebstähle. Die Polizeibeamten hatten in dieser Zeit keinen Tag frei. Daher wurde der Begriff «Black Friday» verwendet, um darauf hinzuweisen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass viele Geschäfte früher den grössten Teil des Jahres rote Zahlen geschrieben haben – am Tag nach Thanksgiving waren es schliesslich schwarze Zahlen (daher «Black Friday»).

Bruno (24), Stein «Ich kaufe nichts am Black Friday. Ich finde das eine Verarschung. Die Geschäfte steigern die Preise ein paar Wochen zuvor und geben nachher Prozente darauf und dann bezahlt man den gleichen Preis.»

Bruno © FM1Today

Bettina (55), Ostfriesland «Der Black Friday ist nicht so mein Ding, da ich eh nicht so die Schnäppchenjägerin bin. Deshalb werde ich am Freitag die Geschäfte meiden.»

Bettina © FM1Today

Jessy (18), Arbon «Ich habe extra an diesem Tag freigenommen. Da ich noch in der Lehre bin, werde ich mich in der Stadt nach günstigen Angeboten umschauen. Ich finde es eine coole Sache.»

Jessy © FM1Today

Joel (23), Gossau «Ich finde es gut, wenn die Preise an einem Tag gesenkt werden. Das könnte es von mir aus öfters geben.»

Joel © FM1Today

Joyce (19), St.Gallen «Bei uns im Geschäft gibt es auch einen Black Friday. Ich werde sicherlich Haarprodukte bei uns kaufen, da sie dann billiger sind als sonst.»

Joyce © FM1Today

Melissa (23), Herisau «Ich werde am Freitag etwas früher Feierabend machen, da ich einen Laptop kaufen will. Aber es wird sicherlich viel Leute in den Geschäften haben.»

Melissa © FM1Today

Rita (60), Rorschacherberg «Ich bin zwar nicht gerade für den Black Friday, war letztes Jahr allerdings auch in den Geschäften. Aber dieses Jahr brauche ich nichts.»

Rita © FM1Today

Sandro (22), Kanton Thurgau «Ich werde wahrscheinlich auf den Onlineseiten nachschauen, aber gehe nicht speziell in ein Geschäft. Ich finde es blöd, wie sich die Leute in Amerika um Schnäppchen streiten.»