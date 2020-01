«Da ist eine über die Rabatte gedonnert, da hat es schon geklöpft und dann knallte das Auto querwegs in ein Gitter voll Scheibenwischwasser.» Die Inhaberin der BP-Tankstelle auf dem Ricken, Ruth Mürner, hörte die 43-jährige Autofahrerin, bevor sie sie sah. Die Lenkerin war am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr von einer Brücke her in Richtung Tankstelle gefahren – und konnte nicht mehr bremsen.

Frau an der Zapfsäule wird leicht verletzt

Eine 54-jährige Frau war gleichzeitig dabei, ihr Auto zu betanken, die 43-Jährige touchierte die Frau mit ihrem Auto. «Es überschlug die Tankerin geradezu», sagt Mürner. Die 54-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen schreibt, und konnte selbst einen Arzt aufsuchen.

«Als ich rausging, kam direkt ein Zweiter hinterher, der donnerte in das Eck der Hauswand.» Der 39-jährige Autofahrer und die vorausfahrende 43-Jährige unverletzt, beide Unfälle verursachten aber mehrere tausend Franken Sachschaden.

Polizei ist zufällig direkt vor Ort

«Ich dachte als erstes, jetzt muss ich die Polizei informieren», sagt Ruth Mürner am Tag nach dem Unfall. Dies war allerdings nicht nötig, auf die beiden Unfallfahrzeuge folgte bereits ein Streifenwagen, der den Unfall aufnehmen konnte. Die Beamten vor Ort stellten dabei fest, dass die beiden Unfallautos mit Sommerreifen unterwegs waren.

«Wir sind immer wieder erstaunt, dass es im Januar noch Autos mit Sommerreifen auf den Strassen gibt», sagt Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen.

«Über den Ricken mit Sommerpneus, das sollte man nicht machen»

Auch Ruth Mürner hält nicht viel von Autos mit Sommerreifen. «Hier oben schneit es auch mal quer, da sollte man nicht mit Sommerreifen über den Ricken fahren», sagt die Tankstellenbetreiberin.

Polizeilich haben die fehlenden Winterreifen keine Folgen, finanziell aber allemal. «Wichtig sind die fehlenden Winterreifen für die Versicherungen, wenn diese Regress nehmen wollen, polizeilich ist lediglich eine allfällige überhöhte Geschwindigkeit relevant», sagt Häderli.

Die Tankstelle auf dem Ricken ist am Mittwoch normal geöffnet. «Es waren bereits Handwerker da, die sich um den Schaden kümmerten», sagt Mürner.