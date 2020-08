«Ich kann den Entscheid noch nicht einordnen»

«Ich frage mich, wie das gemeint ist», sagt Maria Pappa. Fast immer haben sich die SP und die Grünen bei Wahlen gegenseitig unterstützt. Auch in der Parteileitung der St.Galler Grünen hat man nicht mit dem Entscheid gerechnet, Maria Pappa nicht zu unterstützen.

«Markus Buschor hat die Mehrheit überzeugt»

Der Entscheid wurde bei der Parteiversammlung am Samstag gefällt, als sich alle Kandidierenden für das Stadtpräsidium vorgestellt haben. Maria Pappa sei dort bei vielen gut angekommen. «Letztendlich hat aber die fachbezogene, solide und klar-argumentierende Art von Markus Buschor die Mehrheit überzeugt», sagt Clemens Müller, Fraktionspräsident der Grünen St.Gallen.

«Konnte beweisen, dass ich die grüne Politik vertrete»

«Man überlegt sich, was man in den letzten vier Jahren gemacht hat. Ich glaube, dass ich mit den verschiedenen Projekten in der Baudirektion beweisen konnte, dass ich die grüne Politik vertrete», sagt Maria Pappa. «Insofern kann ich den Entscheid noch nicht einordnen.»

Keine grosse Überraschung für Markus Buschor

Markus Buschor ist von der Wahlempfehlung nicht überrascht: «Ich habe mir Chancen ausgerechnet. Deshalb war es nicht die grosse Überraschung, sondern die grosse Freude, die überwiegt hat. Mein Verständnis von Nachhaltigkeit als Querschnittsthema hat sicher für mich gesprochen.»

Von den Unruhen im links-grünen Lager könnte auch der dritte im Bunde des Rennens um das Stadtpräsidium profitieren: Mathias Gabathuler von der FDP. Wer schlussendlich die Mehrheit überzeugen kann, entscheidet sich bei den Wahlen am 27. September.

(red.)