Nun steht das Ungetüm seit über fünf Jahren in Rickenbach. Ungeöffnet. Mehrere Versuche, ihn zu knacken, scheiterten. Zuletzt versuchte sich ein Schmied. Nachdem er mehrere Schichten Beton und Metall abgetragen hatte, traf er auf Stahl und gab auf.

100 Jahre ist der Tresor wohl noch nicht verschlossen. Als Yves Senn vor Jahren beim Vorbesitzer im Aargauischen vorbeiging, fand er heraus, dass der Tresor ursprünglich einer Fabrik gehört hatte. Diese wurde geschlossen und deren Gebäude abgebrochen. So kam der Koloss zu einem Schrotthändler. Dort stand er rund 30 Jahre. Nachdem der Schrotthändler verstarb und sein Haus verkauft wurde, suchte der neue Hausbesitzer auf Ricardo einen Abnehmer für den Tresor. So landete er bei Senn und einem Kollegen, die aus Jux einen Franken geboten hatten und prompt den Zuschlag bekamen .

So zum Beispiel René. Er ist bereit, Yves den Tresor abzukaufen und dafür mehrere tausend Franken springen zu lassen. «Ich will einfach wissen, was in dem Ding drinsteckt», sagt René zu FM1Today. Eigentlich sei er ein Sparfuchs, aber: «Ich will wissen, welcher Holzkopf das Ding vor 100 Jahren verschlossen und einfach auf den Markt geschmissen hat.»

Was die Diskussionen um den möglichen Inhalt befeuert: Laut Hersteller-Firma ist der Tresor drei Tonnen schwer. Das Expemplar von Yves Senn ist aber rund fünf Tonnen schwer. Was also ist drin? Gold? Waffen? Schrott? Blei?

«Ich würde 1000 Franken springen lassen»

«Wäre ich der Besitzer des Tresors, würd' ich Tag und Nacht daran herumschrauben», sagt René, der den Tresor kaufen will. Auch Stefan meldet sich und will zur Lüftung des Geheimnisses beitragen. «Ein Arbeitskollege und ich würden uns mit je 1000 Franken an den Öffnungskosten beteiligen.» Sein Vorschlag: «Je nachdem, wie viel Prozent man für die Öffnung bezahlt, erhält man den entsprechenden Anteil des möglichen Inhalts.»

Ein Versuch, den Yves Senn auch schon unternommen hatte. Mit einem Crowdfunding wollte er vor rund drei Jahren 6000 Franken zusammenbringen, um den Tresor von der Hersteller-Firma öffnen zu lassen. Damals waren nur drei Personen bereit, sich mit 100 Franken zu beteiligen.

Besitzer muss über weiteres Vorgehen entscheiden

Heute sieht es offensichtlich anders aus. Neben den erwähnten erreichten FM1Today auch noch zahlreiche weitere Unterstützungsangebote. Yves Senn bespricht sich nun mit seinem Freund und Tresor-Mitbesitzer und entscheidet dann, wie es weitergehen soll.

Dank der FM1Today-Community sieht es nun aber tatsächlich so aus, als würde das Geheimnis des Tresors bald gelüftet werden.