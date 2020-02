Der Beschuldigte gibt bei der Befragung zu, am 3. April die Musik auf seinem Handy umgestellt zu haben. Aus diesem Grund sei er abgelenkt gewesen und nicht in seiner Spur geblieben. Auf die Frage des Richters, warum er denn die Musik nicht mit der Vorrichtung am Lenkrad gewechselt habe, entgegnet der Beschuldigte: «Sonst hätte ich nicht gewusst, welches Lied als nächstes kommt.»

Der Angeklagte spricht am Kreisgericht Wil in Flawil mit fester Stimme, er wirkt gefasst, als er schildert, was am 3. April 2019 auf dem Pannenstreifen beim Bürenstich passiert ist. Nach dem Überholen mehrerer Lastwagen habe er wieder auf die Normalspur gewechselt, um dort erneut die Musik auf seinem Handy zu wechseln. «Deswegen war ich abgelenkt und geriet auf den Pannenstreifen, dort kam es zur Kollision. Danach erlebte ich einen Schockmoment», sagt der 24-jährige Angeklagte.

Der Angeklagte rief die Rega

Er hielt weiter hinten auf dem Pannenstreifen an und begab sich zum Unfallort zurück. «Als ich sah, dass es Schwerverletzte gegeben hatte, rief ich die Rega und versuchte, den Verletzten zu helfen, mit ihnen zu reden und wartete auf die Rettung.»

Bei der Kollision auf dem Pannenstreifen wurde der ebenfalls 24-jährige Panennhelfer in den 50-jährigen Mann geschleudert, der den Pannendienst gerufen hatte. Der Angeklagte muss mit rund 110 bis 155 Kilometern pro Stunde beinahe ungebremst in den Pannenhelfer gefahren sein. Nur auf anderthalb Metern konnten Bremsspuren festgestellt werden.

Beide Männer wurden schwer verletzt, der Pannenhelfer starb noch am gleichen Tag im Spital. Der 50-Jährige starb an den Komplikationen der mehrfachen Operationen.

Der mutmassliche Täter beschönigt nichts, was auch die Staatsanwaltschaft würdigt: «Der Angeklagte hat von Anfang an reinen Tisch gemacht und gesagt, was Sache ist», führt der Staatsanwalt aus. Zudem sei dem Angeklagten die Reue anzumerken.

Nie mehr hinters Steuer gesetzt

Der Beschuldigte hat den Familien über seinen Rechtsanwalt einen Brief zukommen lassen. «Der Brief wurde angenommen, eine Reaktion gab es nicht», sagt der Angeklagte aus. Er befinde sich seit dem Unfall in psychiatrischer Behandlung: «Ich muss jeden Tag an den Unfall denken.»

Seit dem Unfall habe er sich nicht mehr ans Steuer eines Autos gesetzt, nur schon das Mitfahren fühle sich komisch an.

Der verstorbene 24-jährige Pannenhelfer hinterlässt unter anderem seine Ehefrau und seine Eltern. Sie sind an der Gerichtsverhandlung nicht anwesend, lassen über ihren Rechtsanwalt allerdings ausrichten, man habe kein Interesse an einer möglichst harten Bestrafung des Angeklagten. Der Brief des Angeklagten sei positiv aufgenomen worden, auch wenn nicht darauf geantwortet wurde.

Der verstorbene 50-Jährige war ein verheirateter Familienvater, er hatte vier Töchter und einen Sohn. Auch hier würdigt der Rechtsanwalt das Verhalten des Angeklagten nach dem Unfall, dieser habe sich sehr anständig angestellt. Dennoch habe er mit seinem unverzeihlichen Verhalten zwei Menschen getötet.

«Wer fehlerfrei Auto fährt, werfe den ersten Stein»

Die Verteidigung des Angeklagten stellt den Sachverhalt nicht in Frage. Auch hier wird auf die Kooperation des Angeklagten verwiesen. Der Rechtsanwalt legt sein Augenmerk auf die Einordnung.

Es gebe so viele Ablenkungen: Radio, Gemütsbewegungen, das Wetter. Die Aufzählung von äusseren Einflüssen wirkt etwas deplatziert. Trotzdem hört er gar nicht mehr auf damit: Das Hantieren an der Heizung, Rauchen im Auto, die Landschaft, eine Baustelle.

Eine Ablenkung von wenigen Sekunden gebe es immer wieder. Zudem führt der Anwalt aus: «Der, der fehlerfrei Auto fährt, werfe den ersten Stein.»

Er stellt dazu in Frage, ob der Reifen auf dem Pannenstreifen überhaupt hätte gewechselt werden dürfen. Die Opfer hätten sich in einer gefährlichen Situation auch noch gefährlich verhalten. Auf ein Mitverschulden will er nicht unbedingt hinaus. Aber: Es klinge automatisch schlimm, wenn man vom getöteten «Helfer» spreche, denn ein Helfer sei etwas Positives. Der Tod des Helfers mache den Fall aber nicht schlimmer.

Der Anwalt bemängelt auch die Position des aufgestellten Warndreiecks in nur 25 Metern Abstand. Bei einer Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde ermögliche dies nicht einmal eine Reaktionszeit von einer Sekunde. Bei einem Abstand von 100 Metern oder mehr, hätte der Unfall vielleicht verhindert werden können, sagt er.

Beide Familien stellen Genugtuungsforderungen. Die Staatsanwaltschaft fordert 18 Monate Gefängnis bedingt. Die Verteidigung fordert nicht nur eine Reduktion, sondern auch eine Aufteilung der Strafe auf sechs Monate Freheitsstrafe bedingt und eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen von 60 Franken. Der Angeklagte habe einen einwandfreien Leumund, zeige Einsicht, sei kooperativ und habe keinerlei kriminelle Energie.

Das mündliche Urteil wird am Nachmittag erwartet. Es gilt die Unschuldsvermutung.