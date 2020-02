Ostschweizer Eishockey-Legende kommt in Hall of Fame

Mathias Seger, der internationale Eishockeyverband nimmt Sie und Mark Streit in die Hall of Fame auf. Was bedeutet Ihnen das?

Ich war sehr überrascht, dass ich aufgenommen werde. In die Hall of Fame kommen die ganz grossen Spieler und dass ich dabei sein darf, ist für mich eine grosse Ehre. Ich habe mir schon gedacht, dass Mark Streit dort eines Tages aufgenommen wird, bei mir kam es unerwartet. Es ist aber sehr schön.

Wie haben Sie von der Aufnahme erfahren?

Vor ein paar Tagen bekam ich einen Anruf von René Fasel, dem Präsidenten des internationalen Eishockeyverbandes. Ich war zuerst sprachlos, habe mich dann aber extrem gefreut. Ich schätze es, dass Herr Fasel die Spieler jeweils persönlich per Telefon informiert, wenn sie es in die Hall of Fame schaffen.

Ist es eine spezielle Ehre, als nicht mehr aktiver Spieler, für seine Leistung international gefeiert zu werden?

Es ist schon sehr speziell, wenn man nicht mehr dabei ist. Als der Anruf von Herr Fasel kam, war ich gerade am Kochen für die Kinder. Plötzlich bin ich wieder mitten drin im Geschehen. Es ist vor allem eine Bestätigung für alles, was ich gemacht habe und ich kann nur immer wiederholen: Es ist eine grosse Ehre und wirklich schön.

Die zeremonielle Aufnahme erfolgt am 24. Mai 2020 beim Final der Eishockey-Heim-WM im Zürcher Hallenstadion. Sozusagen bei Ihnen zuhause.

Es ist perfekt. Ich wohne gleich 300 Meter vom Hallenstadion entfernt, das ist natürlich sehr schön. Eine Heim-WM ist sowieso immer etwas spezielles und alle fiebern ihr derzeit entgegen. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie ich noch an Tickets für den Final komme. Ich hoffe aber, dass wenn ich geehrt werde, ich dadurch etwas vom Spiel sehen werde.

Verfolgen Sie das Eishockey-Geschehen, speziell jetzt die Heim-WM, aktiv?

Da ich in der Nähe wohne, werde ich vermutlich schon ab und zu ein Spiel sehen. Ich bin sehr gespannt, vor allem auch, weil die Schweiz dieses Jahr gute Voraussetzungen hat.

Wie gut schätzen Sie die Schweizer Nationalmannschaft ein?

Die Schweizer Nati hat grosse Fortschritte gemacht und so wie es aussieht, können durch die Rangierung in Nordamerika, sehr viele NHL-Spieler an der WM dabei sein. Das hilft immer. Natürlich weiss ich aber nicht, wie stark die gegnerischen Mannschaften antreten und wie viele NHL-Spieler diese holen können. Es ist sehr vieles möglich.

Gerade bei so einer WM im eigenen Land - werden Sie da nicht sentimental oder vermissen es, Profi-Spieler zu sein?

Vermissen ist übertrieben. Ich durfte Weltmeisterschaften ein paar Mal erleben und sie sind immer sehr schön. Es herrscht ein spezieller Groove in der Mannschaft. Die Stimmung ist anders. Natürlich werden alte Erinnerungen geweckt, aber ich glaube meine Zeit ist vorbei. Es war eine schöne Zeit.

Eine unglaublich schöne Zeit hat derzeit auch der FC St.Gallen. Sie sind ein grosser FCSG-Fan.

Ich habe mich schon gefragt, wann Sie auf den FCSG zu sprechen kommen. Es ist sicher eine riesen Freude, wie erfrischend jung und hungrig die Spieler derzeit sind und es ist sehr cool, dass sie wieder einmal an der Spitze stehen. In solchen Momenten wäre ich gerne in der Garderobe. Da würde ich mit geschwellter Brust umhergehen, aber das ist leider nicht mehr möglich.

Auf der anderen Seite ist es aber auch ein riesiger Hype und ich hoffe, dass der FCSG die Füsse auf dem Boden halten kann. Das wird die grösste Schwierigkeit sein. Ansonsten ist es wirklich toll, was Hüppi und Sutter geschafft haben und ich hoffe, die Erfolggeschichte geht weiter.

Weiter Richtung Meistertitel?

Das Wort Meister nehmen Sportler nicht so gerne in den Mund...

Sie werden den FCSG weiterverfolgen?

Ich war beim Spiel in Zürich es wird aber Zeit, dass ich es wieder einmal nach St.Gallen schaffe. Vermutlich im Frühling, werde ich einige Spiele live verfolgen.