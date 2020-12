Man sieht es Joya Marleen an, dass sie sich mit der Gitarre in der Hand am wohlsten fühlt: Die 17-jährige St.Gallerin ist in der TVO-Sendung «Im Zug mit» zu Gast und erzählt von ihren Plänen, Profi-Musikerin zu werden.

«Jedes Mal, wenn ich das Radio einschalte, höre ich deinen Song», sagt TVO-Moderatorin Natascha Verardo, und fasst damit Joya Marleens Erfolg zusammen: Im Sommer veröffentlicht die 17-Jährige Kantischülerin ihre erste Single «Nightmare» und stürmt die Charts. «Das war ein mega gutes Gefühl, als ich meinen Song zum ersten Mal im Radio hörte», sagt Joya Marleen. Schon als Kind wollte Joya Marleen Musik machen. «Früher wollte ich Pop-Star oder Rock-Star werden. Aber jetzt heisst es einfach Musikerin», sagt sie. Solche Pop-Star-Momente erlebt die 17-Jährige aber trotzdem. Via Instagram erhält sie viel gutes Feedback von Fans. «Vor wenigen Wochen habe ich zwei Zeichnungen von kleinen Kindern erhalten. ‹Ich bin Fan von Joya Marleen› stand da drauf», sagt sie. Das sei mega herzig gewesen. Joya Marleens Song Nightmare wird nie in einer Playlist mit One-Hit-Wonders landen, denn die 17-Jährige hat grosse Pläne. «Ich weiss nicht, ob ich ernst genommen werde, wenn ich das sage. Aber ich will Musik machen. Erfolgreich Musik machen», sagt sie. Sie sei aber spontan und habe noch nicht geplant, wie die nächsten Jahre für sie aussehen werden. Die ganze Sendung «Im Zug mit» gibt es hier. (rhy)