Es sind ganz spezielle Weihnachten dieses Jahr: Keine feuchtfröhlichen Weihnachtsfeten, kein Fondue Chinoise bei den Grosseltern. Was wünscht man sich also zu Weihnachten 2020? FM1Today hat in der St.Galler Innenstadt Passantinnen und Passanten nach ihren Wünschen gefragt.