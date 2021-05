Ikea-Besuch mit Folgen: So war ein Mann in St.Gallen unterwegs

Ein 22-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in St.Gallen einen Ikea-Schrank in seinem Auto transportiert – so dass die Sicht stark eingeschränkt war. Nun wird er angezeigt.

Kurz vor Schluss des Abendverkaufs hielt eine Patrouille der St.Galler Stadtpolizei den Autofahrer an. Die Ladung – ein Pax-Schrank von Ikea – verdeckte die Sicht nach rechts komplett. Zudem habe der 22-Jährige seine Ladung nicht gesichert, teilt die Stapo mit. Deshalb sei die Fracht verrutscht. Der junge Mann wird wegen eingeschränkter Sicht und fehlender Ladungssicherung angezeigt. Die Polizei weist darauf hin, dass Ladungen so gesichert sein müssen, dass niemand gefährdet wird und nicht herunterfallen können. Ausserdem müssen überhängende Ladungen bei Tag und Nacht auffällig gekennzeichnet sein. Die Beleuchtungselemente und das Kontrollschild müssen jederzeit ersichtlich sein. Auch die Sicht aus der Frontscheibe, den beiden vorderen Seitenscheiben und auf die Seitenspiegel muss frei sein. Es darf also beispielsweise nichts auf dem Beifahrersitz transportiert werden, das die Sicht aus dem Seitenfester verhindert. (red.)