«Wir hatten sicher nicht weniger zu tun», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der St.Galler Kantonspolizei. «Als der Bundesrat der Bevölkerung riet: ‹Bleiben Sie zu Hause›, waren wir draussen.» Im Frühjahr hatten vor allem Lärmklagen die Polizei beschäftigt. Ein grosses Thema war die Poserproblematik. Auch Abstandsregeln und Gruppengrössen mussten von der Polizei kontrolliert werden. Dafür gab es weniger Verkehrsunfälle aufgrund der tiefen Mobilität.

Polizisten bekamen Update in der Nacht per Mail

Die Regeln des Bundesrats änderten sich schnell, die Polizei wurde vermehrt wegen anderer Probleme gerufen. «Auch wir sassen dieses Jahr oft vor dem Fernseher, um die Medienkonferenz des Bundesrats zu verfolgen», so Schneider. Die Polizei habe auch erst dann erfahren, was ab dem nächsten Tag gelte. «Es ist keine einfache Aufgabe, eine so grosse Institution für den nächsten Tag fit zu machen.» Deshalb wurden die Mitarbeitenden oftmals noch am Abend oder in der Nacht per Mail informiert.