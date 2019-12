«Mit Winter hat das wenig zu tun», sagt FM1-Wetterexperte Klaus Marquardt. Am heutigen dritten Advent sei es schon sehr mild bei zweistelligen Pluswerten. Im Rheintal klettere das Thermometer auf bis zu 14 Grad.

«Am Montag erwartet uns in den Alpen dann ein veritabler Föhnsturm», sagt Marquardt. Bereits am Montagabend werde im Rheintal wohl die 20-Grad-Marke geknackt. «Am Dienstag könnte es 21 Grad warm werden», so der Meteorologe bei Meteonews. In St.Gallen gebe es «ruppige Windböen» und Temperaturen über 15 Grad.

Solch mildes Wetter ist laut Marquardt zu dieser Jahreszeit alles andere als normal. In der zweiten Wochenhälfte werde es zwar wieder etwas kühler. Die Temperatur bewege sich dann um die zehn Grad, «also auch nicht wirklich Winter».

(lag)