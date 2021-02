Wer kann sich noch an seinen letzten Kinobesuch erinnern? Es scheint Lichtjahre entfernt, als man das letzte Mal in die Vorhalle des Kinos lief, sich eine Tüte Popcorn und ein Cola genehmigte und dann vor der riesigen Leinwand einen Film schaute. Das Kinotheater Madlen in Heerbrugg kann uns zwar nicht das ganze Kino-Erlebnis geben, doch einen Teil davon haben wir auf sicher.

Schon letzte Woche verschenkten die Kinobetreiber etwa 600 Popcorn-Tüten an Kino-Liebhaber. «Wir wurden komplett überrannt, viele haben sich entschieden, nicht anzustehen und wieder nach Hause zu gehen», heisst es. Deshalb entschied sich Geschäftsführer Pascal Zäch, heute Freitag nochmals eine Popcorn-Aktion durchzuführen.

Wegen der coronabedingten Zwangsschliessung laufen bald die Haltbarkeitsdaten der Madlen-Vorräte ab. Anstatt das Popcorn wegzuwerfen, will das Heerbrugger Kino seinen Gästen eine Freude machen. Wer auch eine Tüte Gratis-Popcorn haben will, sollte heute zwischen 17 und 20 Uhr beim Kino Madlen vorbeischauen.

(sk)