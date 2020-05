Derzeit ist es besonders schade, dass man noch nicht in den Zoo gehen darf. Im Walter Zoo in Gossau könnte man jetzt nämlich Löwenbabys anschauen. Lin, eine der beiden Löwinnen, hat am 29. April um etwa 21 Uhr zwei Jungtiere zur Welt gebracht.

Seit August 2018 gibt es im Walter Zoo wieder Löwen: Die beiden Weibchen Lin und Jumina sowie das Männchen Atlas. Nach ein paar Startschwierigkeiten gewähnten sich die drei aneinander und begannen schon bald mit Paarungsversuchen.