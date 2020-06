Verschiedene Unwetterwarnungen sind bereits am frühen Freitagmorgen für Gemeinden in den Kantonen Thurgau, St.Gallen und Appenzell Ausserrhoden rausgegangen. «Es besteht lokal die Gefahr von Hagel, Starkregen und Sturmböen», heisst es.

Dem Wetterdienst Meteonews zufolge wird der Freitag zwar recht sonnig, über den ganzen Tag verteilt seien aber Regengüsse oder Gewitter zu erwarten. In St.Gallen und Appenzell wird es am Nachmittag bis zu 25 Grad warm, im Thurgau, am Bodensee, in Buchs und Sargans liegen bis zu 28 Grad drin.

Auch am Wochenende wird es sommerlich warm. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag muss mit Regengüssen und Gewittern gerechnet werden.

(red.)