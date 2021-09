Die Ankündigung der Zertifikatspflicht am 8. September hat in den Kantonen ihre Wirkung gezeigt. Apotheken berichten bereits über einen Ansturm von Testwilligen. Und auch geimpft wird seither wieder mehr. «Wir stellen erneut eine Zunahme der Impfbereitschaft fest», schreibt der Kanton Graubünden auf Anfrage von FM1Today.

Graubünden: Zusätzliches Impfzentrum in Betrieb genommen

Die Impfkapazität soll in Graubünden laufend erhöht werden. So wurde beispielsweise vor zwei Wochen in Landquart ein zusätzliches Walk-in-Impfzentrum in Betrieb genommen. «Bei den Walk-in-Impfzentren ist es schwer abzuschätzen, wie viele Menschen kommen. Dementsprechend variieren dort auch die Wartezeiten», schreibt der Kanton. Wer mit Sicherheit einen Impftermin erhalten will, solle sich über die Webseite des Kantons für einen Termin anmelden. Wie lange die Wartezeiten sind, sei aber vom Standort abhängig.

In Graubünden haben sich seit der Bekanntgabe der Ausweitung der Zertifikatspflicht letzten Mittwoch bis am Sonntag 3679 Personen zum ersten Mal impfen lassen. Im Vergleich zur selben Zeit in der Vorwoche ist dies ein deutlicher Anstieg der Impfungen. Vom 1. bis am 5. September haben sich 3068 Personen impfen lassen, also rund 600 weniger.

Wo und wann du dich im Kanton Graubünden impfen lassen kannst, erfährst du hier.

St.Gallen: Noch keine klare Tendenz erkennbar

Auch der Kanton St.Gallen verzeichnet seit dem Bundesratsentscheid eine erhöhte Impfnachfrage. Um eine klare Tendenz zu erkennen, sei es aber noch zu früh. Zwischen dem 8. und dem 12. September haben im Kanton St.Gallen 4076 Personen eine Erstimpfung erhalten, 1570 Personen eine Zweitimpfung. Im Vergleich wurden im selben Zeitraum in der Vorwoche etwas weniger Impfdosen verabreicht (3879 Erstimpfungen, 1208 Zweitimpfungen).