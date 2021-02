Impfzentren, Schulbetrieb und Virus-Mutation: Darüber informierte St.Gallen

Wie viele St.Gallerinnen und St.Galler konnten bisher geimpft werden?

Seit fünf Wochen wird im Kanton St.Gallen geimpft. Bis letzten Sonntag wurden 26'530 Impfdosen verabreicht. Die Impfaktion ist durch die Lieferengpässe bei Biontech/Pfizer aber gehemmt. Seit dem 25. Januar erhält St.Gallen deutlich weniger Impfdosen. Deshalb liegt aktuell die Priorität darauf, Zweitimpfungen zu verabreichen, statt weitere Erstimpfungen vorzunehmen. Bis Anfang März sollen alle Zweitimpfungen verabreicht werden.

Ab wann kann sich die breite Bevölkerung impfen lassen?

Ab März rechnet der Kanton St.Gallen mit einer Verbesserung der Impfsituation, da bis dann weitere Impfdosen von Biontech/Pfizer und Moderna eintreffen sollen. Mit einer weiteren Erhöhungen der Impfdosen ab April soll es an die Planung von kantonalen Impfzentren gehen. Vorgesehen sind diese aktuell in der Stadt St.Gallen, Buchs, Rapperswil und Wil. Dort soll sich künftig auch die breite Bevölkerung impfen lassen können. Die vier Standorte wurden gewählt, weil so jeder und jede St.Gallerin innert 20 Minuten eines der Zentren erreichen können soll.

Wird es an Schulen Massentests geben?

In Bezug auf die Schulen verfolgt der Kanton St.Gallen weiterhin die Strategie dies gezielten Testens. In den letzten Wochen sei dies in drei Schulhäusern geschehen, sagte Kantonsärztin Danuta Zemp. Die Corona-Lage an den St.Galler Schulen sei unter Kontrolle und stabil. Innert einer Woche (vom 1. bis 7. Februar) seien 91 Schülerinnern und Schüler und 26 Lehrpersonen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Elf Klassen waren in Quarantäne. Dies sei wenig angesichts der Zehntausenden von Schülerinnen und Schülern, Tausenden von Lehrpersonen und Hunderten von Schulklassen auf allen Schulstufen. Die Regierung hält deshalb an den bestehenden Massnahmen fest.

Verschlechtert sich die Lage im Kanton aufgrund der mutierten Viren?

In St.Gallen wurden bisher 280 Trägerinnen und Träger der neuen Virusvarianten registriert. Das mutierte Virus macht aktuell rund 20 Prozent der Zahl der Neuinfektionen aus. Auch wenn sich die Virusvariante schnell verbreitet, gehen die Zahlen im Kanton St.Gallen aktuell zurück. Dies gilt für die Neuinfektionen, Hospitalisierungen und auch die Todesfallzahlen. Der Reproduktionswert für den Kanton St.Gallen liegt bei 0,95 und damit unter 1. Laut der Kantonsärztin fällt aber auf, dass sich auch deutlich weniger Leute testen lassen.

Wie steht es um die Härtefall-Gelder im Kanton St.Gallen?

Im Kanton St.Gallen sind bisher 752 Härtefall-Gesuche eingereicht worden. Die Hälfte stammt von Gastro-Betrieben. Letzte Woche wurde die erste Million Franken an Hilfe ausbezahlt, in diesen Tagen folgen weitere 2,7 Millionen Franken. Insgesamt stehen im Kanton St.Gallen mit Geldern vom Bund für Härtefälle 523 Millionen Franken zur Verfügung. Aktuell haben 3600 Betriebe Kurzarbeit angemeldet. Im Vergleich zu Dezember bedeute dies einen Anstieg um 600 Unternehmen. In St.Gallen sind damit 15 Prozent der Mitarbeitenden von Kurzarbeit betroffen. Im letzten Jahr wurden für 15 Millionen Ausfallstunden rund 400 Millionen Franken Entschädigungen für Kurzarbeit ausbezahlt.

(dab/sda)