Wie war es, dir von zu Hause aus selbst zuzuschauen? Es war speziell. Aber ich kenne es von früher, ich stand nicht auf der grossen Bühne, sondern habe zu Hause gesungen. Nach all den Erfolgen wieder daheim zu stehen, und einen so grossen Titel abzuräumen, ist unbeschreiblich.

FM1-Wachmacher Felix und Morgen-Joe: Lieber Remo, du bist «The Voice of Switzerland» 2020. Herzliche Gratulation! Remo Forrer: Vielen Dank, ich glaube es noch gar nicht richtig. Ich bin total aus dem Häuschen.

Wie lief das gestern Abend genau ab? Hast du deinen eigenen Auftritt mit der Familie vom Sofa aus verfolgt?

Schon den ganzen Tag hatte ich mich riesig auf das Finale gefreut. Als es am Abend dann losging, konnte ich wirklich ganz entspannt mit meiner Familie auf dem Sofa den Auftritt schauen. Natürlich haben auch wir fleissig gevotet und gehofft, dass es die anderen Leute da draussen im Toggenburg und in der ganzen Schweiz uns gleichtun. Und ja – sie taten es. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die für mich angerufen haben. Ich freue mich sehr über all die Nachrichten mit Glückwünschen und Tipps für die Zukunft, die mich gerade erreichen. Die Unterstützung bedeutet mir sehr viel.