Aldi plant in St.Gallen Grosses. Die bestehende Filiale im Westcenter wird in die gegenüberliegende Shopping Arena verlegt und um einiges vergrössert. In der Arena soll – auf 1400 Quadratmetern – die grösste Filiale der Schweiz entstehen. Aldi setzt dabei auf ein neues Ladenkonzept mit neuem Look und grösserem Frische- und Convenience-Bereich. Eröffnung ist im Frühling 2021, die Filiale im Westcenter wird geschlossen.

Vor allem in städtischen Einkaufscentren sieht der Detailhändler grosses Potenzial. Die Läden seien dort keine Freestander, sondern befänden in gemischt genutzten Gebäuden, so Aldi in einer Mitteilung. So werde es der Fall in der Shopping Arena sein, wird Pascal Kappeler von Aldi Suisse zitiert.

(pd/red.)