Die Eingangstür war offen – so gelangten Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in St.Gallen. Aus den Wohnungen stahlen sie Schmuck und Bargeld.

Im Wert von mehreren tausend Franken erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Am Montagnachmittag zwischen 13 und 14.45 Uhr ist die unbekannte Täterschaft in ein Mehrfamilienhaus an der Bernhardwiesstrasse beim Bahnhof St.Gallen Haggen eingebrochen. Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen war die Haustüre offen, die Täterschaft brach die einzelnen Wohnungstüren auf. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Franken.