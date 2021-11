In St.Gallen leuchten die Sterne

«Gerne hätte ich sie als Städtpräsidentin zum ersten Mal beim Vadian empfangen», sagt Maria Pappa in ihrer Rede, die sie aufgrund der Pandemie nicht live halten konnte. Die Stadtpräsidentin spricht per Video der Bevölkerung zu, dass man sich gerade in der Weihnachtszeit auf Werte wie Nächstenliebe besinnen soll, statt sich von verschiedenen Corona-Positionen belasten zu lassen.