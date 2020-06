«Am Anfang war ich noch häufiger hier. Die Abschlussarbeiten umfassen viele Gartenarbeiten, da halte ich mich besser zurück.» Vögeli war bereits bei der Umfahrung Bazenheid federführend und auch die Umfahrung Wattwil fällt unter seinen Verantwortungsbereich. «Wenn die Umfahrung Wattwil in zwei Jahren öffnet, kann ich beruhigt in den Ruhestand gehen.»

«Die Beleuchtung haben wir vor zwei bis drei Wochen installiert», Ruedi Vögeli, Leiter Kunstbauten beim Kanton St.Gallen, und deutet auf die hellen Lampen an der Tunneldecke, die wir gerade passieren. «Dazu waren mehrere tausend Meter Kabel nötig.» Ruedi Vögeli ist seit Beginn der Arbeiten an der Umfahrungsstrasse vor sechs Jahren verantwortlich für die Baustelle.

Polizei und Feuerwehr testen Einsatz

Zuerst ist nun aber am 17. September die Umfahrung Bütschwil an der Reihe. Die Durchfahrt sei bereits seit Herbst möglich, dennoch gebe es noch sehr viel zu tun. Nebst der Belechtung, Lärmschutzvorrichtungen und dem Pflanzen von Sträuchern müsse die Umfahrung noch getestet werden: «Es werden von der Polizei, Feuerwehr und dem Rettungsdienst diverse Szenarien durchgespielt. Dadurch finden sie heraus, in welcher Situation sie wie reagieren müssen.» Nicht nur die Polizei wisse dadurch, wie sie an einen bestimmten Ort der Umfahrung kommt, auch könne die Signalisation programmiert und so beispielsweise bei einem Unfall die Strasse frühzeitig gesperrt werden.