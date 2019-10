Infektionen an St.Galler Schule – jetzt müssen alle zum Untersuch antraben

Bakterium grassiert an St.Galler Schule

Seit Monaten grassiert am St.Galler Primarschulhaus Engelwies ein Bakterium. Mehrere Schülerinnen und Schüler, wie auch einige Lehrpersonen mussten im Kinderspital wegen eitrigen Pusteln behandelt werden (FM1Today berichtete).

«Eine Untersuchung hat ergeben, dass es sich beim Erreger um das MRSA-Bakterium handelt. Dieses ist gegenüber einigen Antibiotika resistent, was die Behandlung erschwert», heisst es beim Stadtschulärztlichen Dienst.

Das MRSA- Bakterium hinterlässt auf der Haut Pusteln oder Abszesse. Bei einem intakten Immunsystem gibt es keine schlimmeren Folgen. Bei Menschen mit einem geschwächten Immunsystem kann das Bakterium allerdings zu Lungenentzündungen führen.

Trotz Massnahmen weitere Infektionen

Um weitere Infektionen zu verhindern, wurden in einem ersten Schritt deshalb Massnahmen wie die Händehygiene in den Schulhäusern und Kindergärten Engelwies intensiviert. «Das heisst nicht, dass gleich alle Schülerinnen mit einem Händedesinfektion in der Tasche herumlaufen, aber die Schüler müssen sich regelmässig und länger die Hände waschen», sagt Kantonsärztin Danuta Reinholz.

Weil sich trotzdem noch immer weitere Personen infiziert hätten, haben sich der Stadtschulärztliche Dienst mit der Kantonsärztin entschieden, weitere Massnahmen einzuleiten.

Alle werden untersucht

«Vom 25. bis 27 November gibt es eine Reihenuntersuchung aller Schülerinnen und Schüler sowie aller Lehrpersonen des Schulhauses Engelwies», sagt Reinholz. Bei rund 400 Schülerinnen und Schülern in allen Schulhäusern im Engelwies werden Abstriche an verschiedenen Körperstellen gemacht, um herauszufinden, wer das Bakterium auf sich trägt.

Möglich ist, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, welche die Pusteln haben, diese aber nicht beachten. Ausserdem kann man das Bakterium auf der Haut haben, ohne dass sich Wunden infizieren.

(red.)