Ganze 111 Stundenkilometer hatte ein 22-jähriger Schweizer am Mittwochabend auf dem Tacho, als er die Kontrollstelle an der Unteren Flooz in Lichtensteig passierte. Er überschritt die erlaubten 50 Kilometer pro Stunde also um deutlich mehr als das Doppelte. Ein Raserdelikt ist damit erfüllt. Der junge Mann musste seinen Führerschein auf Probe auf der Stelle abgeben, wie die St.Galler Kantonspolizei schreibt. Zudem hat die Staatsanwaltschaft sein Auto sicherstellen lassen.

Auch in Heerbrugg und Oberbüren hat die Polizei am Mittwochabend Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Neben dem Raser mussten zwei weitere Verkehrsteilnehmer ihren Führerschein auf der Stelle abgeben.

Auf der Auerstrasse in Heerbrugg (hier gilt Tempo 50) wurden eine 24-jährige und eine 52-jährige Autofahrerin mit jeweils 72 und 75 Stundenkilometern geblitzt. Ein 22-jähriger Mann fuhr mit 93 Kilometern an der Messstelle vorbei – er ist seinen Führerschein los.

Ein 20-Jähriger musste seinen Fahrausweis abgeben, nachdem er auf der Niederbürerstrasse in Oberbüren (hier gilt Tempo 80) mit 131 Kilometern pro Stunde geblitzt wurde. Bei einem 23-jährigen Töfffahrer wurden 115 Stundenkilometer gemessen.

(red.)