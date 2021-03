«Es hat mich aus allen Bahnen gerupft, war sehr schlimm, für alle. Damit hat niemand gerechnet.» Lucia Cipriano beschreibt den Moment, in dem sie vom Arzt über das Sézary-Syndrom informiert wurde – eine sehr seltene und aggressive Form von Lymphdrüsenkrebs. Die Diagnose erhielt sie anfangs Dezember einige Tage vor ihrem 40. Geburtstag. Schnell wurde klar: Lucia braucht einen Blutstammzellenspender, damit sie überlebt.

«Ich habe keine Träne herausbekommen»

«Es ist ein enormer Schock.» Die Rheintalerin erzählt, wie sie und ihr Mann vor 18 Jahren heirateten, alles perfekt war: «Ich wurde sofort schwanger. Wir haben uns riesig gefreut und bekamen eine Tochter.» Rund zwei Monate nach der Geburt der Tochter wurde Lucias Mann schwer krank. Er hatte einen Hirntumor. «Es kam aus dem Nichts und dauerte ziemlich lange, bis er sich erholt hatte. Ich bin so stolz auf ihn, dass er das so gut geschafft und zurück ins Leben gefunden hat. Es war so schwierig, aber er ist soweit stabil.»

Am Anfang habe sie über ihre eigene Diagnose nicht weinen können: «In diesem Moment war ich sehr stark, obwohl ich mir vorstellen musste, dass ich meine Tochter nicht aufwachsen sehe, wenn ich keine Transplantation bekomme. Ich habe keine Träne herausbekommen. Mein Mann hat geweint. Ich dachte nur: Ich ziehe das durch, wir werden einen Stammzellenspender finden.»

Viele Rückmeldungen auf Facebook-Aufruf

Sehr schnell liess sich Lucias Bruder testen, kam aber für eine Blutstammzellspende nicht in Frage. Am Dienstag veröffentliche der Schweizerische Blutspendedienst auf Facebook die Geschichte von Lucia und sucht auf diesem Weg nach einem geeigneten Spender.