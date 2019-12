Jasmin Hutter übernimmt Zürcher Skandal-Emus

«Es geht einfach nicht, dass Politiker solche Fehlentscheidungen machen», sagt Jasmin Hutter, Leiterin des Zoo Gnadenhof Eichberg mit Blick auf die zwei Emus auf ihrer Wiese. Diese sind am Montag hier angekommen und erkunden noch immer ihr neues Zuhause. Die beiden exotischen Laufvögel haben Glück gehabt. Beinahe wären sie getötet worden.

ERZ-Mitarbeiter betreuten die Tiere

«Die beiden Emus stehen sinnbildlich für den Skandal um das Zürcher Amt für Entsorgung und Recycling (ERZ)», heisst es im Bericht von Tele Züri. Die Emus wurden 2012 auf Geheiss des damaligen Amtsleiters angeschafft und beim Klärwerk Glatt in Opfikon angesiedelt. Für die Betreuung der Tiere waren die Mitarbeiter des ERZ zuständig. Als diverse weitere Ungereimtheiten rund um die Amtsführung des Leiters bekannt wurden, musste dieser zurücktreten. Die Emus wurden in der Regionalpresse «Skandal-Emus» genannt. Doch das war nicht das schlimmste, die Politik wollte die Laufvögel schnellst möglichst los werden, zur Not hätte man sie auch töten lassen.