«Am Mittag mussten wir sogar Leute wieder wegschicken, weil es keinen Platz mehr hatte», sagt Matthias Frenzel, operativer Leiter von «Hans im Glück» Schweiz. Die Restaurantkette aus Deutschland eröffnete am Mittwoch das Restaurant an der Kugelgasse in St.Gallen.

Nach Startschwierigkeiten gutes Feedback

Wie an anderen Standorten werden auch in St.Gallen hauptsächlich Burger zubereitet, diese gibt es auch in vegetarischer und veganer Ausführung. Nach Basel und zwei Filialen in Bern ist St.Gallen der vierte Standort für «Hans im Glück». Gestartet ist die Kette gut. «Die Gäste sind bisher sehr zufrieden, die Rückmeldungen sind fast durchwegs positiv», sagt Frenzel.

Einzig am Mittwochmittag, als das Restaurant zum ersten Mal öffnete, kam es zu längeren Wartezeiten. «Das ist aber normal am ersten Tag, das Team und die Abläufe müssen sich erst einspielen.»

Am Freitag ist schon alles ausgebucht

Dass die Burgerkette in St.Gallen auf Anklang stösst, zeigen die Reservationen fürs Wochenende. «Am Freitag sind wir bereits komplett ausgebucht, am Samstag hat es noch einzelne Tische», sagt Frenzel. Auch «Hans im Glück» kann wegen des Coronavirus nicht die volle Kapazität des Restaurants ausschöpfen.

(enf)