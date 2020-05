Jetzt kommt das FM1-Autokino nach Altstätten

Nach der Lockerung des Veranstaltungsverbots sind Autokinos wieder möglich. Auf einer 260 Quadratmeter grossen Leinwand werden während fünf Tagen auf der Allmend in Altstätten Kino-Hits gezeigt: Das Drama «Green Book – Eine besondere Freundschaft», die deutsche Beziehungs-Komödie «Das perfekte Geheimnis» und der Horrorfilm «Es». Den Abschluss am Sonntagabend macht Quentin Tarantinos Meisterwerk «Once Upon A Time In Hollywood».

Chäller und Fäaschtbänkler am Start

Auch Comedy ist angezeigt: Am Donnerstagabend gastieren auf der Autokino-Bühne gleich zwei bekannte Comedians. Der Komiker Chäller, bekannt aus der FM1-Morgenshow, und das Appenzeller Comedy-Duo Messer und Gabel. Ebenso für gute Laune sorgt am Freitagabend die Partyband Fäaschtbänkler.

Snacks wie in den USA

Die Besucherinnen und Besucher können das gesamte Programm vom Autositz aus geniessen. Für einwandfreien Ton direkt aus dem Autoradio sorgt eine eigene Radio-Frequenz. Passend zum Ambiente können die Gäste ein vielfältiges Gastronomieangebot im «All American Style» geniessen. An den Food-Ständen werden typisch amerikanische Snacks – Burger, Hot Dogs, Sandwiches, Popcorn, Nachos und vieles mehr – frisch zubereitet.

Die FM1-Event-Organisatoren sind bereits routiniert mit Autokinos, zwischen 2013 und 2018 gab es Autokinos in Arbon, Wil, Chur und Zürich. In Altstätten wird nun zum ersten Mal ein FM1-Autokino gastieren.

Tickets und weitere Infos gibt es unter www.fm1autokino.ch.