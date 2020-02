So funktioniert die digitale Busse

Die digitalen Bussen können per Smartphone oder am Computer per Kreditkarte oder Twint bezahlt werden. Wer weder ein Smartphone noch einen Computer benutzt, hat weiterhin die Möglichkeit, die Rechnung per Einzahlungsschein zu begleichen. Nach 30 Tagen ab Bussenausstellung wird automatisch ein Einzahlungsschein zugestellt.