Jugendliche bauen Unfall mit Roller – beide verletzt

Der 13-Jährige fuhr mit dem Roller in einem Weiler in Gossau herum, wobei der 11-Jährige als unerlaubte Begleitperson mitfuhr. Aus unbekannten Gründen verlor der 13-jährige Junge in einer Rechtskurve die Kontrolle über den Roller. In der Folge seien beide gestürzt, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Sie trugen keinen Helm und zogen sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen ins Spital gebracht. Der 11-Jährige konnte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

(red)