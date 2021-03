Auch Stadträtin Sonja Lüthi hat Verständnis für den Frust der jungen Leute. «Seit mehr als einem Jahr können soziale Kontakte nicht in gleicher Form gepflegt werden und Freizeitaktivitäten sind eingeschränkt. Das drückt natürlich auf das Wohlbefinden und die Stimmung bei den Jugendlichen, rechtfertigt Gewalt aber in keiner Art und Weise.» Was am vergangenen Freitag passiert ist, sei inakzeptabel. «Wir verurteilen die Gewalt und ebenso den erneuten Gewaltaufruf aufs Schärfste», sagt die Direktorin für Soziales und Sicherheit. Gewalt und Sachbeschädigung seien nicht die Lösung in der aktuellen Situation.

Die Jugendlichen müssen wissen, wo die Grenzen liegen, so Lüthi. So können sich die Jugendlichen an verschiedenen öffentlichen Plätzen in St.Gallen in 15er Gruppen treffen. "So war es auch am Samstagabend der Fall, als rund 150 Personen auf dem roten Platz, verteilt in einzelne Gruppen, den Abend verbracht haben. Die Stimmung war friedlich." Die Stadträtin appelliert an die Jugendlichen: «Ihr dürft euch in der Stadt St.Gallen treffen, aber ohne Gewalt. St.Gallen soll friedlich bleiben.»

«Haben Kenntnis von erneuten Aufrufen zur Gewalt»

Auf die angedrohte Krawallnacht am Osterwochenende ist die Stadtpolizei vorbereitet: «Wir haben Kenntnis von erneuten Aufrufen zur Gewalt», sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. «Wir verfolgen die Hinweise, machen eine Lagebeurteilung und planen den Einsatz.» Mehr kann Widmer aus polizeitaktischen Gründen nicht sagen.