Jugendliche versammeln sich am Bahnhof St.Gallen, Lage vorerst ruhig

«Es muss eskalieren» hiess es in einem Aufruf zu einer Krawallnacht, die am heutigen Karfreitag in St.Gallen stattfinden soll. Bisher ist die Situation ruhig. Einige Jugendliche haben sich um 19.30 Uhr am Bahnhof St.Gallen versammelt und sind danach Richtung Roten Platz gezogen.