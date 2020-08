Jugendlicher beim Baden beinahe gestorben

Der 15-jährige Jugendliche war alleine im Bodensee am schwimmen, als es zum Unfall kam. Aus noch unbekannten Gründen geriet er im Wasser in Not und tauchte ab. Seine Aufsichtsperson und weitere Helfer begaben sich umgehend ins Wasser und konnten den Jugendlichen wenige Minuten später aus einer Tiefe von 3,5 Meter an die Oberfläche holen. An Land wurde der 15-Jährige sofort reanimiert und ins Spital gebracht, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Die Staatsanwaltschaft St.Gallen untersucht den genauen Unfallhergang.

(red.)