Jugis und Junioren – wo Trainings stattfinden und wo nicht

Leere Turnhallen und Fussballfelder: Derzeit verzichten viele Vereine in der Region auf Trainings. Auch auf der Jugendstufe wird nicht überall trainiert, obwohl Trainings mit Kindern unter 16 Jahren gemäss Bundesrat mit Schutzkonzept erlaubt sind. Der Verzicht auf Trainings hat unterschiedliche Gründe.

Eltern wollen nicht, dass Kinder trainieren

Beim FC Wattwil Bunt beispielsweise wurde der Trainingsbetrieb der Junioren nach dem Bundesratsentscheid zwei Wochen unterbrochen. In dieser Zeit seien die Hallen organisiert und das Schutzkonzept überarbeitet worden, heisst es auf Anfrage. Mittlerweile trainieren die Kleinsten wieder, wenn auch mit einigen Einschränkungen: So haben sich verschiedene Gruppen aufgeteilt und trainieren nur alle zwei Wochen. Bei einer Junioren-Gruppe wurde der Trainingsbetrieb eingestellt, da sich die Mehrheit der Eltern für eine Unterbrechung ausgesprochen hat. In der A-Mannschaft wird nicht trainiert.

Beim FC Ebnat-Kappel wurde der Trainingsbetrieb in der Halle mehrheitlich gestrichen und die Junioren unter 16 Jahren trainieren draussen einmal in der Woche. Die aktiven Fussballer treffen sich, um gemeinsam joggen zu gehen. Auch der FC Bütschwil möchte wöchentliche Trainings draussen mit den Junioren wieder einführen. Bei den Aktiven wird derzeit über einen reduzierten Trainingsbetrieb in Kleingruppen diskutiert.

Verband empfiehlt Trainings

Dass der Ostschweizer Fussball nicht still steht, wünscht sich der Ostschweizer Fussballverband (OFV). Er hat deshalb Anfang dieser Woche mit einem Schreiben an die einzelnen Vereine darauf aufmerksam gemacht, dass Trainings in allen Stufen stattfinden können. «Die Unsicherheit in den einzelnen Vereinen ist derzeit gross», sagt OFV-Präsident Stephan Häuselmann. «Mit dem Schreiben wollen wir den Vereinen aufzeigen, wie sie einen Trainingsbetrieb gestalten können.»

Nicht nur bei den Junioren unter 16 Jahren seien Trainings erlaubt, auch Aktive könnten trainieren: «Ab dem 16. Lebensjahr können im Fussball Konditions- und Techniktrainings ohne Körperkontakt in Gruppen bis maximal 15 Personen (inklusive Trainer) durchgeführt werden», steht in den Weisungen. Finden die Trainings in der Halle statt, gilt eine Maskenpflicht – draussen darf die Maske ausgezogen werden, wenn der Abstand eingehalten werden kann.