Der 24-jährige Lenker verlor am Freitag kurz vor 2.10 Uhr in Uzwil – auf dem Weg von Oberuzwil nach Oberbüren – die Herrschaft über sein Auto. Es drehte sich und prallte in die Ecke eines Hauses.

Das Auto wurde dabei stark beschädigt. Zudem waren die Verletzungen des Fahrers und auch des Beifahrers so schwer, dass sie das Auto nicht mehr verlassen konnten.

Notarzt stellt nur noch den Tod fest

Vor Ort begann eine Patrouille der St.Galler Kantonspolizei mit der Reanimation des 27-jährigen Beifahrers, die Feuerwehr setzte diese fort. Schliesslich stellte der Notarzt den Tod des Bulgaren aus dem Kanton Thurgau fest. Weitere Rettungskräfte bargen den Fahrer aus dem Auto, der mit unverletzten Verletzungen ins Spital gebracht wurde.

Flüchtender verliert Blut

Wie die St.Galler Kantonspolizei mitteilt, versuchte eine unbekannte Person, die Beifahrertüre zu öffnen, was ihr jedoch nicht gelang. Sie flüchtete anschliessend in Richtung Oberbüren. «Aufgrund der aufgefundenen Bluspuren auf der Strasse dürfte sie verletzt sein», heisst es.

Im Einsatz standen mehrere Polizeipatrouillen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt, die Feuerwehr sowie der Staatsanwalt. Ein Personenspürhund und eine Drohne der Kantonspolizei St.Gallen wurden für die Suche nach der verletzten Person aufgeboten. Die Wiesentalstrasse wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Polizei sucht Zeugen

Wer Angaben zum Fahrverhalten des weissen VW Golf Variant mit St.Galler Kontrollschildern oder über eine verletzte Person machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(red.)