«Hier wurde in einer Nacht von Samstag auf Sonntag L. H. (...) von einer Gruppe Männer verprügelt», steht auf einem A4-Blatt, das an einem Absperrband vor der Post am Marktplatz in St.Gallen klebt. Gleich mehrere solche «Tatorte» in der St.Galler Innenstadt wurden so dargestellt. Die Fälle sorgen für Verwirrung und gemäss Augenzeugen erregen sie Aufmerksamkeit. Viele Passanten würden stehen bleiben und mit Kopfschütteln die geschilderten Fälle lesen.

In der ganzen Schweiz sind Tatorte

Auf Anfrage bei der St.Galler Polizei heisst es, dass die Fälle in keinem Zusammenhang mit realen Geschehnissen stehen. Aufklärung bietet ein Anruf bei der Juso: Tatsächlich gehen die «Tatorte» auf eine Aktion der Jungsozialisten zurück: «Wir wollen damit auf die Gewalt an Frauen aufmerksam machen», sagt Lena Eberhard, die bei der Aktion mitgewirkt, hat gegenüber TVO. In der ganzen Schweiz werden solche Aktionen durchgeführt. Es handle sich dabei um fiktive Fälle. «Häufig wird ein 'Nein' bei Frauen nicht akzeptiert», sagt das Juso-Mitglied.