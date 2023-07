Juso-Stadtparlamentarierin (22) nach Sprayereien verhaftet

Nachdem an einigen Örtlichkeiten in der Stadt St.Gallen in der Nacht auf Montag Sprayereien verübt wurden, konnte die Polizei in der Zwischenzeit drei verdächtige Personen festnehmen. Die Graffittis wurden unter anderem in der Engelgasse am «Sauceria»-Lokal angebracht.

Bei den Verhafteten handelt es sich um zwei Männer im Alter von 18 und 24 Jahren sowie um eine 22-jährige Frau. Laut Recherchen des «Blick» handelt es sich bei der 22-Jährigen um die Juso-Stadtparlamentarierin Miriam Rizvi, was die Kantonspolizei St.Gallen bestätigt.