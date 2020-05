Robert Raths graut es vor dem langen Auffahrtswochenende. «Es ist schönstes Wetter angesagt und Rorschach wird im Verkehr ersticken», sagt er gegenüber FM1Today. Gegen die Tagesausflügler will der FDP-Politiker, der vor genau einem Jahr zum neuen Rorschacher Stadtpräsidenten gewählt wurde, auch nichts unternehmen – «wir sind nunmal ein Naherholungsgebiet und wollen den Leuten nach dem Lockdown etwas Schönes bieten». Ein viel grösseres Problem stellen für Raths die Autoposer dar, die Wochenende für Wochenende ihre Motoren auf der Hauptstrasse aufheulen lassen.

«Einbussen der Lebensqualität»

«Diese stundenlangen Blechlawinen, welche diese Leute auslösen, bedeuten enorme Einbussen der Lebensqualität», sagt der Stapi, der selbst an der Hauptstrasse wohnt. «80 Prozent der Autofahrer in Rorschach fahren permanent hin und her. Das kann, während wir eine Klimadebatte führen, nicht sein.»