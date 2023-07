«Momentan haben wir geschlossen», erklärt Tishtiwan Khalil, Inhaber des «Gazi»-Kebabs in St.Gallen. Und weiter: «Meine Mitarbeiter haben den Laden am Morgen zwar geöffnet, danach mussten wir aber wieder schliessen, weil es zu gefährlich ist.» Immer wieder würden Scherben der zerstörten Fensterscheibe abbröckeln.

Eine folgenschwere Verwechslung

Am Donnerstag kurz vor 5 Uhr erhielt die Stadtpolizei St.Gallen die Meldung, dass auf der Bahnhofstrasse ein Schaufenster eingeschlagen wurde. Vor Ort stellte sich heraus, dass jemand mit einem Fahrzeug in das Schaufenster und das davorstehende Mobiliar gefahren war, teilt die Stadtpolizei St.Gallen mit. Weder das Auto noch eine Person konnten vor Ort angetroffen werden. Kurze Zeit später wurde das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Waisenhausstrasse entdeckt.

Als die Patrouille das Fahrzeug begutachtete, erschienen zwei Männer an der Örtlichkeit. Es stellte sich heraus, dass diese mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen waren. Beide wurden auf den Polizeiposten gebracht und befragt. Gemäss jetzigen Erkenntnissen soll der 21-jährige Autofahrer das Gas- und Bremspedal verwechselt haben, worauf es zum Unfall gekommen sei. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, es entstand jedoch hoher Sachschaden.

«Das ist sehr schwierig für mich»

Ein geschlossener Imbiss, just während des Sommers, wenn das Geschäft normalerweise floriert. Und dem Unglück nicht genug. Am Wochenende wäre der Kebabladen eigentlich rund um die Uhr geöffnet.

«Das ist sehr schwierig für mich. Ich kann nichts machen. Nur warte ich, bis die Verwaltung ein Provisorium einbaut oder das Fenster ersetzt wird.». Wann Khalil seinen Kebabladen wieder öffnen kann ist indes unklar.