Somit sollen alle impfwilligen Personen wie geplant vor den Sommerferien eine Erstimpfung erhalten, schreibt der Kanton St.Gallen. Wer sich jetzt anmelde, erhalte spätestens bis Anfang Juli einen Impftermin.

Am vergangenen Samstag sind grosse Mengen an Moderna-Impfstoff in der Schweiz eingetroffen. Weitere grosse Lieferungen werden in den kommenden Wochen folgen. Somit können in den Impfzentren im Juni bis zu 20'000 Impfungen pro Woche durchgeführt werden. Dank dieser hohen Kadenz in den Impfzentren können alle Personen auf der Warteliste bis Ende Juni geimpft werden. Alle Impfwilligen über 16 Jahren sollen noch vor den Sommerferien ihre Impfung erhalten. Damit können die Erstimpfungen wie vom Kanton geplant bis zum Sommer abgeschlossen werden.

Impfungen für Jugendliche ab 16 Jahre

Ab dem 14. Juni werden in den Impfzentren auch Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren geimpft. Die Jugendlichen werden ausschliesslich mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer geimpft, da nur dieser Impfstoff für diese Gruppe zugelassen ist. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist noch kein Impfstoff zugelassen. Daher ist es aktuell auch nicht möglich, Kinder für eine Impfung zu registrieren.

Unterschiedliche Durchimpfung je nach Alter

Die Daten zur Durchimpfung im Kanton St.Gallen spiegeln die Impfstrategie des Kantons wider. Bei den älteren Altersgruppen ist die Durchimpfung (mindestens eine Impfung) höher. Bei den über 80-Jährigen beträgt sie 80 Prozent, bei den 70- bis 79-Jährigen 85 Prozent und bei den 60- bis 69-Jährigen 70 Prozent. Bei den 50- bis 59-jährigen hat aktuell die Hälfte mindestens eine Impfdosis erhalten. Bei den unter 50-Jährigen hat aktuell jede fünfte Person eine Impfung erhalten. Daher sind aktuell auch deutlich jüngere Menschen in den Impfzentren anzutreffen. Die Durchimpfung wird sich in den nächsten Wochen weiter erhöhen. Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern ist nicht festzustellen.

Bestätigung der Impfung

Alle vollständig geimpften Personen erhalten direkt nach der Impfung automatisch per E-Mail einen elektronischen Impfausweis zugestellt. Die elektronische Impfbestätigung im Kanton St.Gallen soll die schnelle Ausstellung eines Covid-Impfzertifikat des Bundes ermöglichen, denn eine zeitaufwendige Übertragung eines Eintrags aus einem Impfbüchlein entfalle. Die Vorbereitungen im Kanton St.Gallen für eine möglichst automatisierte Ausstellung des nationalen Covid-Impfzertifikats laufen auf Hochtouren. Die rechtlichen und technischen Voraussetzungen dafür sollen seitens des Bundes bis Ende Juni bereitstehen.

Vorbereitungen für das Covid-Impfzertifikat

Bis zum 28. Mai konnten sich die Kantone zum Vorschlag des Bundesrates für ein Covid-Nachweis-Zertifikat äussern. Vorgesehen ist ein Nachweis-Zertifikat für Geimpfte, Genesene und Getestete. Der Kanton St.Gallen verlange diesbezüglich eine Lösung, welche die Vorteile der Digitalisierung nutzt. So sollen Geimpfte und Genesene das Zertifikat einfach bestellen können und dieses direkt erhalten.

(pd)