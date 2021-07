Cyber-Kriminelle haben am Freitag die Webseiten des Kantons und der Stadt St.Gallen lahmgelegt, indem sie die Providerfirma angegriffen hatten. Nun kündigen die Hacker in einem Erpressermail eine weitere Attacke an.

Hacker planen eine weitere Attacke auf die Online Consulting AG. (Symbolbild) © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER